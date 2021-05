XIII Concorso internazionale di canto lirico ''Giulio Neri'': tutti i vincitori a Torrita di Siena

Al Teatro degli Oscuri l’evento diretto da Eleonora Leonini. Primo premio al 31enne Davide Giangregorio



La finale del XIII Concorso Internazionale di Canto Lirico Giulio Neri consacra i vincitori tra i 162 cantanti provenienti da 22 paesi. Con la direzione artistica di Eleonora Leonini, la giuria presieduta da Riccardo Zanellato ha assegnato tutti i premi al Teatro degli Oscuri in Torrita di Siena, domenica 9 maggio. L’atto conclusivo, in forma di concerto, è stato trasmesso in streaming e in diretta tv. Al termine delle diciotto esecuzioni in programma per la finale, sono stati quindi attribuiti i riconoscimenti previsti.



Il primo premio è andato al trentunenne campano Davide Giangregorio che si aggiudica anche il premio speciale Giulio Neri assegnato dal Comune di Torrita di Siena alla miglior voce di basso. Secondo premio per la cinese Qianhui Sun, soprano di appena 22 anni. Ex aequo per il terzo premio attribuito a pari merito al baritono coreano Jungmin Kim e a Rosalia Cid Tarrío, soprano di Santiago de Compostela che vince anche il premio speciale Bellini per la migliore esecuzione di un’aria del compositore Vincenzo Bellini. Per il premio Giovani Talenti, riservato alle voci under 25, è stata invece individuata Caterina Marchesini, soprano classe 1998.



Consegnando le gratificazioni nella cerimonia conclusiva, Riccardo Zanellato ha sottolineato che l’elevata qualità espressa dai cantanti in gara abbia reso impegnativo il lavoro della giuria: “Non avevamo abbastanza premi per tutti i concorrenti che avrebbero meritato”.



Un festoso e vitale clima artistico ha caratterizzato un'edizione che conferma il ruolo ormai rilevante assunto dall'evento torritese nella prospettiva della lirica nazionale, come fa notare il direttore artistico Eleonora Leonini: “Abbiamo riscontrato un'evidente attenzione anche sull'orizzonte internazionale, oltre alla credibilità ormai acquisita dal Concorso Giulio Neri nel panorama italiano, come dimostrano le diverse celebrità dell'opera arrivate in questi giorni nel borgo toscano per seguire le varie fasi della competizione.”



PRIMO PREMIO

Davide Giangregorio *Italia



SECONDO PREMIO

Qianhui Sun *Cina



TERZO PREMIO (ex aequo)

Rosalia Cid Tarrío *Spagna

Jungmin Kim *Corea del Sud



PREMIO SPECIALE GULIO NERI assegnato dal Comune di Torrita di Siena al miglior basso

Davide Giangregorio



PREMIO SPECIALE GIOVANI TALENTI offerto dal dott. Amedeo Monfardini

Caterina Marchesini



PREMIO BELLINI offerto dal dott. Amedeo Monfardini

Rosalia Cid Tarrío