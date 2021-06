Per ''Agorà Aou Senese'' presentazione del libro ''Achille Sclavo, una biografia familiare''

Il professor Paolo Neri racconta la modernità di Achille Sclavo

La vita di Achille Sclavo e le sue attività di medico, scienziato, imprenditore, docente, rettore dell'Università di Siena, ricercatore e figura di grande prestigio nella storia della sanità italiana e della città di Siena. Sono questi i temi centrali del libro "Achille Sclavo. Una biografia familiare", scritto dal professor Paolo Neri, nipote di Achille Sclavo, professore ordinario di Biochimica, fondatore del Centro Ricerche dell’Istituto Sclavo, del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Siena e già direttore dell’ex Consorzio Siena Ricerche. Il volume è protagonista del nuovo appuntamento con Agorà Aou Senese, ciclo di eventi da e per l’ospedale Santa Maria alle Scotte nato per promuovere cultura nonostante il Covid-19, e in programma mercoledì 9 giugno, alle ore 15.30, nell’aula 6 del centro didattico.Il libro racconta la figura di Achille Sclavo, le sue esperienze personali e umane ma anche le sue importanti battaglie in più settori scientifici e farmaceutici: dalla preparazione del siero contro il carbonchio, alla fondazione nel 1904 dell’Istituto Sclavo insieme al professor Ivo Banti, suo collega universitario, e poi la campagna contro la malaria in Sardegna, contro il colera in Puglia e la lotta alla tubercolosi, ecc. Temi storici ma anche di grande attualità, soprattutto in rapporto alla pandemia da Covid-19.La presentazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’Aou Senese @AouSenese e sul circuito televisivo interno, sul canale 999.Per partecipare in presenza, nel rispetto delle restrizioni previste dalle misure anti Covid, è necessario mandare un’email a comunicazione@ao-siena.toscana.it.