A Siena 3 workshop internazionali insieme alla compagnia teatrale Topi Dalmata

Per un’estate all’insegna del teatro e della formazione tre workshop internazionali dedicati all’espressione artistica in continua evoluzione. Questo l’ambizioso progetto della compagnia teatrale senese Topi Dalmata che da giugno a settembre aprirà il proprio laboratorio di creatività mettendolo a disposizione di attori e performer. Dodici i posti disponibili per ogni workshop.Al via sabato 19 e domenica 20 giugno con Julianna Bloodgood con “La voce del corpo - Introduzione”. Due giorni di esplorazione profonda della voce vissuta attraverso il corpo e lo spazio che ci circonda. Saranno utilizzate tecniche vocali e di teatro fisico per far emergere la consapevolezza e l’attivazione della voce interiore più autentica al fine di portare alla luce nuove possibilità espressive nel canto, nella recitazione di un testo, nell’improvvisazione vocale e in ogni tipo di comunicazione.Al workshop del 19 e 20 giugno seguirà il 17 e 18 luglio Nina Franco con “La titiritera: istruzioni per l’uso”. A conclusione poi, il 14 e 15 agosto David Glass con “The child”.Gli incontri si terranno nello spazio Teatropia in via Enea Silvio Piccolomini 52-54. Per prenotarsi è necessario scrivere all’indirizzo mail topidalmata@gmail.com oppure telefonare ai numeri 349/3312876 e 347/9358872.