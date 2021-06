''Dalì a Siena: da Galileo Galilei al Surrealismo'': l’arte protagonista ad ''Agorà Aou Senese'' con il Centro Guide Siena

L’arte sarà protagonista del nuovo appuntamento di “Agorà Aou Senese”, in programma mercoledì 16 giugno alle ore 15 sul canale YouTube @AouSenese al link: https://youtu.be/x1QTNcYiFhE In prima visione infatti andrà in onda uno speciale realizzato dal Centro Guide Siena al Palazzo Piccolomini delle Papesse, dove è ospitata la mostra “Dalì a Siena: da Galileo Galilei al Surrealismo”. Federica Olla, presidente del Centro Guide Siena, accompagnerà gli spettatori in un breve viaggio della mostra, con una doverosa introduzione e un interessante approfondimento dedicato al palazzo che la ospita e alla figura di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, per poi parlare della natura della mostra con i contributi di Ferruccio Carminati e Luigi De Stasio. Per la realizzazione del video i ringraziamenti vanno, oltre che al Centro Guide Siena, a Simonetta Losi per le riprese ed il montaggio, ad Aglaia Carminati per il supporto e a Valentina Nepi per la proposta del progetto per Agorà Aou Senese.