Biblioteca degli Intronati, ampliamento orario

La biblioteca comunale degli Intronati amplia, da giovedì 17 giugno, l’orario dei servizi al pubblico. L’apertura sarà, infatti, dalle 8.30 alle 18.45 dal lunedì al venerdì.La consultazione della biblioteca di Siena si svolgerà, come di consueto, nella sala storica, dove sono a disposizione degli utenti 14 postazioni individuali, di cui otto saranno riservate alla lettura e allo studio di libri propri. Le modalità del servizio prestito e consultazione rimangono invariate.Si ricorda che per prenotare il materiale da consultare è necessario scrivere a consultazione@biblioteca.comune.siena.it indicando i documenti desiderati per un numero massimo di tre opere. Analogamente, per il servizio prestito occorre scrivere a prestito@biblioteca.comune.siena.it indicando titolo e autore dei documenti desiderati, per un numero massimo di cinque tra libri e materiali multimediali.