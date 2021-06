Economia della felicità, nuovo appuntamento con Agorà Aou Senese

Incontro con il professor Stefano Bartolini, professore di Economia Politica e di Economia della Felicità all’Università di Siena



Sarà dedicato all’economia della felicità il nuovo appuntamento di Agorà Aou Senese, programma di eventi culturali ideato dall’Aou Senese per fare e promuovere cultura da e per l’ospedale, in collaborazione con le Istituzioni cittadine e l’Università di Siena.



In particolare, martedì 22 giugno, alle ore 15.30 nell’aula 6 del centro didattico, si parlerà di “Salute pubblica con la prevenzione sociale”, insieme al professor Stefano Bartolini che insegna Economia Politica ed Economia della Felicità presso la Facoltà di Economia «Richard M. Goodwin» dell’Università di Siena. Il professor Bartolini ha pubblicato numerosi saggi in prestigiose riviste accademiche internazionali e nel suo “Manifesto per la Felicità”, esplora le connessioni tra la felicità, le relazioni affettive e sociali, la salute e lo sviluppo economico. Ha collaborato con importante istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e l’OCSE.



All’incontro parteciperà anche il professor Andrea Fagiolini, professore ordinario di Psichiatria e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Siena, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Organi di Senso e dell’UOC Psichiatria dell’Aou Senese e uno dei massimi esperti di depressione, disturbi della personalità, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore che approfondirà il tema della felicità e della tristezza patologica in ambito medico-scientifico. Le conclusioni saranno affidate al direttore generale, professor Antonio Barretta.



L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Aou Senese e sul circuito televisivo interno dell’ospedale, sul canale 999.