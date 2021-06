''La libertà di pensiero ai tempi del Ddl Zan'', incontro dell'Osservatorio di Bioetica di Siena

In collaborazione con le Edizioni Cantagalli e all’indomani della nota presentata dal Vaticano al Governo Italiano circa i pericoli per la libertà di pensiero e religiosa connessi al DDL Zan sull’omotransofobia, l’Osservatorio di Bioetica di Siena organizza un incontro dal titolo “La libertà di pensiero ai tempi del DDL Zan” nel corso del quale verrà presentato il libro “Legge omofobia, perché non va” edito da Cantagalli e curato da Alfredo Mantovano (Centro Studi Rosario Livatino)."Prendendo in esame il volume - spiegano dall'Osservatorio di Bioetica -, in occasione dell’incontro si considererà anche la grave situazione che si è venuta a creare con il diniego da parte di alcune Librerie di ordinare e vendere il libro, il che rappresenta un grave pericolo per la libertà di pensiero sancita dall’art. 21 della nostra Costituzione."Sarà presente l’avv. Angelo Salvi, del Foro di Roma, uno degli autori del volume, e David Cantagalli, editore. L’evento si terrà a Siena venerdì 25 giugno dalle ore 18.00 nel chiostro del Carmine, via della Diana 4.