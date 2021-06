Cultura, Cenni (Pd): ''Con la Pinacoteca che diventa museo autonomo, Siena continua a giocare un ruolo centrale nel Paese''

La Pinacoteca nazionale di Siena diventa un museo autonomo, alla pari delle Gallerie degli Uffizi o della Galleria dell'Accademia di Firenze. Ieri sera, infatti, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un altro tassello della riforma voluta dal Ministro della cultura, Dario Franceschini, e ha sancito la nascita di 4 nuovi musei autonomi: uno di questi è, appunto, la Pinacoteca di Siena.Nella sua storica sede di Palazzo Buonsignori e Brigidi, la Pinacoteca ospita la più importante collezione di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e Quattrocento senese, con capolavori di Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Nel 2019 ha registrato quasi 10.000 visitatori e nei mesi scorsi ha lavorato per offrire un contributo sempre maggiore al sistema museale e all’offerta culturale della città."Renderla un museo autonomo - commenta Susanna Cenni, parlamentare del Partito Democratico - significa non solo valorizzarne il ruolo e garantirle indipendenza con la nomina di un nuovo direttore che sarà selezionato attraverso un bando internazionale, ma significa anche che Siena – dove molte amministrazioni di sinistra hanno investito nella cultura per anni – continua a giocare un ruolo centrale nel panorama culturale italiano. E che l’attenzione del Governo nei confronti della città, di certo, non viene meno.Siamo consapevoli che la cultura potrà rappresentare un elemento straordinario per la ripartenza del Paese ed è fondamentale, quindi, adoperarsi affinché musei, istituti e operatori culturali possano tutti lavorare nelle migliori condizioni possibili ed esprimere a pieno tutto il loro potenziale."