Agorà Aou Senese, presentazione di ''Un anno di lotta al Covid''

Partecipano il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati e l’assessore regionale al diritto alla Salute Simone Bezzini

“Un anno di lotta al Covid”, il libro realizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese in collaborazione con la Regione Toscana, le istituzioni e molti professionisti dell’ospedale per documentare ciò che è accaduto e cosa abbiamo imparato dalla pandemia, sarà protagonista dell’ultimo appuntamento di Agorà Aou Senese, prima della pausa estiva. Il volume sarà presentato venerdì 2 luglio, alle ore 15, nell’aula 6 del centro didattico. Al tavolo dei relatori il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta, l’assessore regionale al diritto alla Salute, Simone Bezzini, e il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati.La partecipazione in presenza è consentita fino ad un massimo di 60 persone, previa prenotazione a comunicazione@ao-siena.toscana.it. L’incontro viene trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Aou Senese e sul circuito televisivo interno dell’ospedale, sul canale 999. È possibile anche partecipare all’incontro anche tramite la piattaforma GoToMeeting al link: https://global.gotomeeting.com/join/615468629. La rassegna Agorà Aou Senese, ideata per fare e promuovere cultura da e per l’ospedale insieme alle istituzioni cittadine, ritornerà con una nuova stagione subito dopo l’estate.L'ebook è disponibile al link: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/comunicazione/un-anno-di-lotta-al-covid