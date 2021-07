Istituto Franci: la senese Fiammetta Casalini entra nell’Orchestra della Toscana

Fiammetta Casalini, 26 anni si è laureata in violino al Conservatorio Rinaldo Franci di Siena



"Facciamo le nostre congratulazioni a Fiammetta Casalini ex allieva del Rinaldo Franci e giovane talento di violino. Pochi giorni fa Casalini è entrata ufficialmente a far parte dell’Orchestra della Toscana tra i violini di fila”. Inizia così la nota dell’Istituto Rinaldo Franci all’indomani dell’ufficializzazione dei risultati del Concorso indetto dalla Fondazione Ort di Firenze che hanno visto Fiammetta Casalini vincere il concorso di violino di fila, risultando inoltre idonea come primo dei secondi violini.



“La vittoria di Fiammetta Casalini a un concorso così prestigioso – prosegue la nota – conferma il talento di questa giovane violinista senese che ha mosso i primi passi della sua carriera dalle aule del nostro Istituto. E’ stata un’emozione vederla all’inaugurazione della stagione estiva dell’Accademia Musicale Chigiana, durante la quale Fiammetta ha ricoperto il ruolo di concertino dei secondi violini dalla Chiesa di Sant’Agostino. Siamo quindi orgogliosi di sapere che, ancora una volta, i nostri allievi si distinguono per i prestigiosi traguardi sia a livello nazionale che internazionale. A Fiammetta va quindi l’abbraccio di tutti i docenti, a partire dalla sua insegnante Lucia Goretti che l’ha seguita nel percorso didattico, terminato nel 2016 con il conseguimento della Laurea di secondo Livello in Violino”.



“Sono orgogliosa e felice – dice Fiammetta Casalini - di essere entrata a far parte dell’Orchestra della Toscana, una delle realtà alle quali fin da adolescente aspiravo, sognando di esibirmi con musicisti di levatura internazionale. Durante gli anni di formazione musicale al Conservatorio Franci avevo avuto infatti la possibilità di collaborare e suonare con alcuni musicisti. Oggi ho la fortuna e l’onore di poter esserci anche io. Ringrazio i miei insegnanti e la mia città che ha partecipato insieme a me a questo mio successo”



Chi è Fiammetta Casalini. Fiammetta Casalini, senese di 25 anni, inizia lo studio del violino all’età di 6 anni presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Mauro Ceccanti, diplomandosi nel 2009 sotto la guida di Marco Fornaciari. In seguito, partecipa al corso di alto perfezionamento dell’Accademia Pianistica di Imola “Incontri con il Maestro” con Oleksandr Semchuk, e frequenta l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz con Maighrèad McCrann. Attualmente continua la sua formazione sotto la guida di Alessandro Ferrari. Nel 2014 vince la borsa di studio come spalla dell’Orchestra Giovanile Italiana, lavorando sotto la direzione di direttori di fama internazionale quali Alexander Lonquich, Pascal Rophè, Wayne Marshall, Riccardo Muti, John Axelrod, Enrico Dindo. Nel 2016 ha conseguito la Laurea di secondo livello presso l’Istituto Musicale Rinaldo Franci dopo aver frequentato la classe di violino della professoressa Lucia Goretti. Collabora con numerose orchestre sul territorio nazionale, tra cui l’ORT e l’Orchestra di Padova e del Veneto, dove nel 2019 è risultata vincitrice dell’audizione per il ruolo di spalla dei violini secondi.