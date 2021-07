''La Chiesa latino americana e Oscar Romero'', in Arcivescovado la presentazione del libro di Cosimo Scaglioso

Mercoledì 14 luglio, alle ore 18, presso il salone d'onore del Palazzo Arcivescovile in piazza Duomo, 5 a Siena, si terrà la presentazione del libro "La Chiesa latino americana e Oscar Romero" di Cosimo Scaglioso pubblicato per la casa Editrice Marcianum Press.All'iniziativa, che è promossa dall'Ufficio Comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D'Elsa- Montalcino, oltre all'autore, interverranno: il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e autore della prefazione al libro; Roberto Barzanti, archintronato; Massimo Bianchi, professore dell'Università di Siena. Moderatore Gabriele Romaldo, vicedirettore dell'Ufficio Comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino.La presentazione del libro si potrà seguire in diretta sul profilo Facebook dell'Arcidiocesi di Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e su MIA RADIO (94.7-96.8-97.2- 101.6 FM).