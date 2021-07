Enrico Rava scrive a De Mossi: ''Siena Jazz è Caroni''

Il celebre trombettista Enrico Rava, ha indirizzato una lettera al sindaco di Siena, Luigi De Mossi, a seguito delle dimissioni di Franco Caroni da Siena Jazz.



"Gentile Signor Sindaco - scrive Rava -, Siena Jazz è Caroni. L'ha ideata, fondata e portata al suo attuale e indiscusso livello internazionale.



Motivo per cui, ritengo inconcepibile il modo con cui è stato indotto a dare le dimissioni, nel silenzio più assordante del Consiglio d’Amministrazione e, soprattutto, dell’attuale Presidente, chiaramente inadeguato alla posizione e alle responsabilità di un’Associazione di fama mondiale come quella di Siena Jazz.



Una persona come Caroni rappresenta una risorsa attualmente insostituibile per Siena Jazz. Cercare, quindi, di farlo passare per un vecchio “rudere” del passato o una persona da sostituire velocemente per il bene di Siena Jazz e del suo sviluppo futuro, vuol dire non solo non aver capito – e non aver notato – lo sforzo di modernità e di spinta innovativa che Caroni sta tuttora portando avanti nella didattica, ma anche il vantaggio per l’immagine stessa della città, sia sul piano culturale che musicale.



Significa, inoltre, interrompere un percorso ormai consolidato e riconosciuto a livello internazionale, un riferimento e una certezza per moltissimi giovani che ogni anno investono tempo e fortuna scegliendo, non a caso, Siena Jazz e tutto quel che rappresenta.



La prego di accettare queste mie sentite parole e la ringrazio per l’attenzione."