''Uno, Nessuno e Centomila'', al via la mostra a Siena

Oggi, lunedì 26 luglio a Siena alle 17, presso il chiostro della chiesa di San Cristoforo, in via del Moro 2, accanto a piazza Tolomei, avrà inizio la mostra "Uno, Nessuno e Centomila", che espone opere di Samuele Calosi, Bruno Di Blasi, Laura Priami e Mauro Tozzi.Gli artisti e i fotografi, già noti al pubblico senese per avere in anni recenti partecipato a varie rassegne culturali ed artistiche, esporranno fotografie, disegni, elaborazioni digitali, e, ognuno con il suo stile artistico, ha rappresentato il tema prescelto significando come ognuno può riconoscersi Uno, in quanto unità pensante, come Nessuno, in quanto perduto nella miriade di personalità che formano una comunità ma anche come somma delle sue esperienze di vita, e Centomila, perché viene percepito in maniera sempre diversa dagli altri.L'inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 31 luglio, alla presenza degli artisti, che saranno disponibili al confronto con il pubblico. La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00, dal 26 luglio al 10 agosto.