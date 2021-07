Ettore Fioravanti a De Mossi: ''Non disperdere l'amore per la musica che Caroni ha mostrato a tutto il mondo del jazz''

Il celebre batterista Ettore Fioravanti, ha indirizzato una lettera al sindaco di Siena, Luigi De Mossi, a proposito della situazione relativa a Siena Jazz e Franco Caroni, auspicando una rapida e positiva soluzione alle problematiche che in questi ultimi tempi tante preoccupazioni hanno creato al mondo del jazz.



"Da molti anni Franco Caroni ha curato la gestione e l’organizzazione di tutte le attività legate al marchio Siena Jazz. Lo ha fatto dimostrando sempre lungimiranza, equilibrio e decisione, unendoci un granello di accentramento e una goccia di visionarietà." Inizia così la lettera di Fioravanti indirizzata a De Mossi.



"Chi è (come me) o chi è stato docente nelle svariate forme in cui si è materializzata la didattica di SJ, sa bene che la sua supervisione è stata costantemente attenta, così come costante è stata la sua capacità di ascoltare e valutare pensieri, critiche e proposte provenienti dal corpo insegnante, per poi rielaborarli ed adattarli alle prospettive futuriste del suo piano di crescita. Ed infatti ogni anno SJ si è presentata con migliorie ed ammodernamenti (strutturali, gestionali, logistici, amministrativi), garantendo così in campo jazzistico una qualità che in Italia nessun Conservatorio di musica può ancora dare e all’estero poche istituzioni - peraltro da lui continuamente monitorate e gemellate - possono vantare.



I docenti di SJ rappresentano il giusto bilanciamento tra creatività artistica e affidabilità didattica, sanno essere bravi musicisti che insegnano bene e bravi insegnanti che suonano bene. Non è certo la possibile (per quanto non augurabile) sostituzione dello storico Direttore artistico a far dimenticare a noi docenti l’importanza del nostro compito e l’energia necessaria a metterlo in pratica: piuttosto ci è chiaro che con le dimissioni di Caroni sono messe in discussione le stesse fondamenta che hanno creato quel delicato equilibrio di cui si scriveva sopra, mettendo a repentaglio l’ingrediente nucleico indispensabile a far bene il nostro lavoro: la passione.



Chi suona lo fa prima di tutto perché è mortalmente innamorato della musica, e Franco Caroni lo è altrettanto al punto da dedicare buona parte della sua vita a veicolare questo amore tra generazioni diverse per età, esperienza, curriculum e storia personale. Trattando SJ come una qualunque altra istituzione scolastica si corre l’enorme rischio di inquinare la trasmissione di passioni che è la sua vera forza e la distingue da qualunque altra scuola.



Mi rivolgo agli organi direttivi della Fondazione e agli enti che ne fanno parte, chiedendo a voce alta di non disperdere queste energie con la scusa di tutelare diritti societari, di non mimetizzare un atto politico per farlo apparire una cauzione a tutela di questi sentimenti, di non affidare compiti così delicati e complessi come gestire questo mix di regole e pulsioni a chi non lo fa con la stessa passione che abbiamo noi. Ed è la stessa che ha sempre mostrato a tutto il mondo del jazz Franco Caroni."