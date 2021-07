Istituto ''Rinaldo Franci'': il direttore Ligios entra nel Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

Nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenterà le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica



Antonio Ligios, direttore dal 2019 del Conservatorio Rinaldo Franci, entra a far parte del Comitato scientifico-strategico del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. Nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Ligios rappresenterà le istituzioni che appartengono al settore dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM): dai conservatori di musica alle accademie di belle arti fino a quelle di danza e di arte drammatica.



Il riconoscimento si aggiunge ad altri ruoli nazionali che sta ricoprendo il direttore del Conservatorio senese: da quattro anni, infatti, Ligios è presidente della Conferenza nazionale dei conservatori di musica italiani; è stato confermato recentemente da Patrizio Bianchi, Ministro della Pubblica Istruzione, membro del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e fa parte del Tavolo permanente per il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca per avanzare proposte per la riforma del settore. All’interno di AFAM, in particolare, Ligios è stato designato quale esperto di sistema dell’A.N.V.U.R., l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario.



Cos’è AlmaLaurea. Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea è stato fondato nel 1994 da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna con lo scopo di indagare il mondo della formazione superiore italiana sotto l’aspetto statistico. Nel 2000, il Consorzio ha creato AlmaDiploma, con l’obiettivo di realizzare una proficua connessione tra il sistema di istruzione secondario, l’alta formazione e il mondo del lavoro. Ad oggi, Almalaurea conta sull’adesione di 75 atenei italiani, del Ministero dell'Università e della Ricerca e di alcune istituzioni inserite nell’AFAM.