Docenti Siena Jazz a De Mossi: ''Il vero unico punto di riferimento dirigenziale, artistico e didattico era ed è Franco Caroni''

I docenti di Siena Jazz hanno scritto al sindaco di Siena, Luigi De Mossi, in merito alla situazione dell'accademia musicale senese.



Di Seguito il testo della lettera inviata per conoscenza al ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, al Ministro della Cultura, Dario Franceschini, al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale di Siena.



"Preg.mo Sig. Sindaco,



eravamo pronti a farLe recapitare l’ennesima missiva con cui, nella qualità di docenti di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, Le chiedevamo di rivedere la posizione dell'Amministrazione comunale relativamente alla direzione artistica/didattica dell'istituzione in cui prestiamo servizio, quando abbiamo letto pochi giorni fa l'intervista rilasciata a “La Nazione" dal Presidente Fabio Bizzarri, laddove testualmente affermava: "Ho incontrato tutti i dipendenti, tutti i componenti della struttura, perché il mio compito in questo momento è assicurare il funzionamento della macchina.” Meravigliati, abbiamo sentito la necessità di scriverLe per smentire le affermazioni del Sig. Bizzarri, prive di fondamento.



Sembra inoltre evidente che il Presidente non si sia nemmeno preoccupato di verificare se le modifiche statutarie proposte siano compatibili con l’accreditamento AFAM, faticosamente conquistato sotto la guida di Franco Caroni, con la preziosa collaborazione del compianto collega M° Alessandro Giachero.



Il comportamento improvvido e pericoloso attuato dall'attuale Presidente nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali ci costringe a esprimere forti riserve sulla fiducia in chi sarebbe deputato a difendere l'integrità e l'autonomia di Siena Jazz, piuttosto che metterla a rischio.



I sottoscrittori della presente, docenti del triennio e del biennio Siena Jazz University, corsi di profilo internazionale, fiore all'occhiello di una scuola impegnata da decenni nel formare a Siena allievi dagli 8 anni in su, non hanno mai avuto il piacere di un confronto con il Presidente sulla situazione attuale che mette gravemente a repentaglio l'attività di una delle poche scuole di musica in Italia in grado di rilasciare diplomi accademici in discipline jazzistiche equiparati a tutti gli effetti ai titoli emessi dai Conservatori Statali.



Per noi tutti il vero unico punto di riferimento dirigenziale, artistico e didattico di Siena Jazz, era ed è Franco Caroni, colui che nel 1977 ha dato vita a questa meravigliosa creatura e che ha trascorso gran parte della sua vita intento a garantirne il futuro, lavorando dietro una scrivania per più di quarant'anni anche il sabato e la domenica 15 ore al giorno.



In questi giorni, colleghi e musicisti affermati come Riccardo Del Fra, Enrico Rava, Stefano Battaglia, Le hanno già inviato varie lettere dove Le si chiedeva di ritornare sui Suoi passi, e soprattutto di non accettare le dimissioni di Franco Caroni, facendo sì che sia lui ad occuparsi della delicata transizione alla futura direzione artistica e didattica.



Oltre gli eminenti attestati di stima pubblicamente tributati a Caroni da parte di personalità di rilievo nel campo della cultura musicale, una petizione online per il suo immediato reintegro ha raccolto già più di 5000 firme.



Colui che ha messo le fondamenta di Siena Jazz e ha portato orgogliosamente il nome della vostra meravigliosa città in giro per il mondo, meritava sicuramente un epilogo migliore e degli adeguati festeggiamenti di fine carriera. Ma c'è tempo per rimediare, o almeno ce lo auguriamo.



Purtroppo, molti allievi sono ancora indecisi se iscriversi o lasciare la nostra meravigliosa Accademia vista l’incertezza che regna sovrana, così come tanti insegnanti e musicisti affermati nel panorama italiano e internazionale sono assolutamente spiazzati e perplessi sul da farsi.



Auspichiamo vivamente un ritorno alla normale correttezza delle pratiche istituzionali, in cui eventuali modifiche statutarie siano necessariamente conformi alle linee ministeriali da cui dipende inevitabilmente l'accreditamento per il rilascio dei titoli accademici.



In questo quadro, crediamo inoltre fermamente che l'unica sede legittima per la nomina del direttore artistico sia in seno alla maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, previo un confronto aperto e trasparente con il Consiglio accademico a cui spetta imprescindibilmente il consenso sull’indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.



Cordialmente"



Siena Jazz University Faculty members



1- Ferruccio Spinetti



2 - Maurizio Giammarco



3 - Jim Black



4 - Stefano Onorati



5 - Marco Colonna



6 - Ralph Alessi



7 - Reinier Baas



8 - Giulio Visibelli



9 - Enrico Morello



10 - Franco Fabbrini



11 - Greg Burk



12 - Claudia Pantalone



13 - Andrea Scognamillo



14 - Dan Kinzelman



15 - Matteo Sabattini



16 - Romina Capitani



17 - Nico Gori



18 - Senio Corbini



19 - Silvia Bolognesi



20 - Simone Graziano



21 - Diana Torto



22 - Paolo Corsi



23 - Fabrizio Puglisi



24 - Roberto Spadoni



25 - Stefano Franceschini



26 - Roberto Cecchetto



27 - Emanuele Maniscalco



28 - Ferenc Nemeth



29 - Mariano di Nunzio



30 - Piero Frassi



31 - Walter Paoli



32 - Filippo Vignato



33 - Michel Hatzigeorgiou



34 - David Linx



35 - Daniele Mencarelli



36 - Elisa Mini



37 - Kevin Glasgow



38 - Federico Nuti



39 - Stefano Tamborrino



40 - Alessandro Paternesi



41 - Marta Raviglia



42 - Domenico Caliri



43 - Yonathan Avishai



44 - Ziv Ravitz



45 - Alessandro Lanzoni



46 - Giovanni Falzone



47 - Francesco Fratini



48 - Francesco Diodati



49 - Gabriele Evangelista



50 - Marcello Allulli



51 - Ettore Fioravanti



52 - Fabio Berellini



53 - Fulvio Sigurtà



54 - Stefano Jacoviello



55 - Cesare Mancini



56 - Roberto Rossi



57 - Fabrizio Sferra



58 - Stefano Battaglia



59 - Achille Succi



60 - Mirco Mariottini



61 - Francesco Martinelli



62 - Tomaso Lama



63 - Demian Cabaud



64- Walter Paoli



65- Gaetano Partipilo



66- Luisa Dumbleton