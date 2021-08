FMps, ''Let’s Art!'': un avviso pubblico per la trasformazione digitale delle realtà culturali

Dopo il progetto Let’s Crowd! che ha accompagnato il terzo settore verso la trasformazione digitale e lo sviluppo di attività di crowdfunding, la Fondazione Mps promuove Let’s Art!, iniziativa rivolta alle organizzazioni che operano in ambito culturale e creativo della provincia di Siena per favorire la capacità di resilienza, adattamento al cambiamento e, più in generale, alle sfide della fase post emergenziale.Let’s Art! prevede un percorso di formazione e consulenza personalizzata articolato in tre fasi: selezione e formazione al fundraising; candidatura progetti; accompagnamento alla raccolta fondi. La Fondazione si avvarrà della collaborazione della Società Patrimonio Cultura insieme alla Scuola di Fund Raising di Roma.L’avviso si rivolge a enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi sede legale nella provincia di Siena interessati ad accrescere le proprie competenze interne su progettazione, comunicazione digitale e raccolta fondi specificamente riferite all’ambito della conservazione, restauro e preservazione del patrimonio storico artistico e architettonico o ad azioni di rigenerazione urbana tese al recupero, manutenzione o restauro di spazi “fisici” della città di Siena o dei centri cittadini della provincia di Siena. Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici (ad es. parrocchie, rettorie, case religiose, etc.) del territorio della provincia di Siena la loro partecipazione potrà avvenire solo per il tramite dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa e Montalcino e dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza.La scadenza dell’avviso è fissata al 7 settembre 2021 (entro le ore 15.30); per ulteriori informazioni su Let’s Art! consultare il sito Fondazione Mps o contattare la Direzione Attività Istituzionale ai seguenti recapiti: 0577 246062-29-89-44; mail: dai@fondazionemps.it “Con Let’s Art! prosegue l’investimento della nostra Fondazione nei processi di crescita, innovazione e trasformazione digitale anche nell’ambito socio-culturale – afferma Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps – L’attuale contesto ha accelerato la presa di coscienza e ha dato la spinta necessaria ad intraprendere azioni di reperimento risorse finanziare anche attraverso i mezzi digitali da parte delle realtà culturali e noi desideriamo sostenerle e accompagnarle in questo percorso.”