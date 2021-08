Siena Jazz, Caroni: ''Da una situazione di scontro alla soluzione di una fondazione''

Oggi, martedì 17 agosto, è avvenuta l’assemblea straordinaria dei soci fondatori dell’Associazione Siena Jazz - Accademia nazionale del Jazz.



La riunione, che ha visto presenti i tre soci fondatori Comune di Siena, Associazione Jazzistica Senese e Provincia di Siena, ha fatto propri tutta una serie di incontri avvenuti fra l’assessore Paolo Benini e Franco Caroni che si sono impegnati ad approfondire tutta una serie di problemi e relative possibili soluzioni che hanno portato a chiarimenti utilissimi ed hanno prodotto un risultato migliore di quello sperato inizialmente.



"Si è trattato - spiega Franco Caroni, presidente dell'associazione - dell’emergere di una volontà unanime dei soci fondatori nell’impegnarsi a rilanciare Siena Jazz tramite l’istituzione di una Fondazione di partecipazione che, con le dovute differenze, segue il modello utilizzato per il Santa Maria della Scala, voluto dal sindaco De Mossi.



È emersa quindi la volontà di riaggiornare l’assemblea ad una prossima riunione per definire meglio e in modo condiviso anche con la Regione le procedure di trasformazione eterogenea da associazione a fondazione di partecipazione da parte di Siena Jazz.



Da una situazione di apparente scontro - conclude Caroni - se ne esce con una soluzione di prospettiva che rafforza il ruolo e la presenza nazionale e internazionale di Siena Jazz nel settore."