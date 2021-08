San Gimignano, il Premio Spazio d’Autore 2021 al cantautore Agostino Celti

Il cantautore milanese Agostino Celti, nella serata finale dell’8 agosto scorso, si è aggiudicato il prestigioso Premio Spazio d’Autore 2021, il festival della musica che pensa, riservato alla canzone d’autore e naturale prosecuzione del Premio Rino Gaetano che si è svolto a San Gimignano.



Celti, nella sua lunga carriera ha composto anche per la grande Mina (“Come te lo devo dire”, inserito nell’album “Bau”) e ha conquistato ora questo ambito Premio con “Selvatico”, titolo e motivo trainante del suo ultimo album che vanta eccellenti collaborazioni quali Ellade Bandini alla batteria; Massimo Moriconi al basso; Francesco d’Auria a batteria e percussioni; Nadio Marenco e Massimo Tagliata alla fisarmonica e Marco Brioschi alla tromba.



Nella Giuria del Premio Spazio d’Autore, oltre al suo encomiabile e infaticabile patron, Giuseppe ‘Pino’ Scarpettini, nomi importanti come quelli di Beppe Dati e del noto cantautore Alberto Fortis.



La manifestazione, giunta alla 38ª edizione, si è svolta nella splendida cornice della Rocca di Montestaffoli e ha visto misurarsi sul palcoscenico molti autori e interpreti di alto livello artistico.



Un’altra meritata e importante affermazione per il cantautore milanese, da sempre rappresentante e sostenitore della musica d’autore e che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Cielo grigio” (Engine Records).