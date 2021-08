A Bagno Vignoni Massimo Cacciari e ''Il cammino di Francesco e il viaggio di Dante''

Mercoledì 25 agosto ore 18.30 piazza del Moretto ad ingresso gratuito per “Aspettando I Colori del Libro”



Riflessioni su San Francesco d’Assisi e Dante Alighieri nella suggestiva cornice di Bagno Vignoni, il borgo termale, gioiello della Val d’Orcia. Oggi, mercoledì 25 agosto. Massimo Cacciari parlerà de “Il cammino di Francesco e il viaggio di Dante” (ore 18.30, piazza del Moretto).



L’appuntamento con il celebre filosofo e accademico rientra nell’ambito del salotto letterario “Aspettando I Colori del Libro”. L’evento, che di fatto apre la stagione degli incontri d’autore nel gioiello della Val d’Orcia in attesa della XII edizione de I Colori del libro (11 e 12 settembre), rientra nella rassegna Paesaggi del benessere, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con la libreria indipendente Librorcia, Albergo Posta Marcucci e Toscanalibri.it.



L’appuntamento è ad ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza sanitaria.