Accademia di Canto Moderno Siena: al via l'attività istituzionale per chi ama la musica

Con l’inizio di settembre sono aperte le nuove iscrizioni

Con l’inizio di settembre torna l'attività istituzionale dell’associazione Accademia di Canto Moderno di Siena, tra formazione e performance, percorsi artistici rivolti a coloro che amano la musica e ideati sia per chi ha già esperienza, sia per i principianti assoluti.Sono già aperte le iscrizioni. L'attività è adatta a tutti e oltre alla formazione vocale, permetterà di sperimentare le varie tecniche dello spettacolo. La novità della missione dell'associazione infatti si trova nello studio di progetti culturali ogni volta diversi, che saranno sempre finalizzati alla performance, nel rispetto delle attuali regole sanitarie.Si propongono approfondimenti sulla storia della canzone, e tutti gli aspetti artistici ad essa legati. Dal canto al costume.La consuetudine dell'Accademia è quella della realizzazione di una commedia musicale inedita annuale, che coinvolge gli iscritti, che arrivano a realizzare uno spettacolo il cui allestimento prevede una preparazione artistica a tutto tondo: canto, arte scenica, recitazione.In Accademia si incontra un ambiente sicuro e amichevole, dove tutti i soci possono sperimentare i molti aspetti dell’arte della rappresentazione, immergendosi in un’esperienza che dal canto al teatro permetterà loro di divertirsi e mettersi in gioco.Gli incontri si svolgeranno presso la sede di via Savina Petrilli 5a e saranno organizzati a seconda delle esigenze personali. Lo studio della musica in Accademia si arricchisce anche del percorso pianistico, anch'esso legato ai vari progetti culturali che vengono proposti ai soci.Per informazioni e approfondimenti: 388 6519272