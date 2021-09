Aperture straordinarie ed eventi al Complesso monumentale del Duomo di Siena

Dopo il successo di pubblico degli ultimi mesi, Opera della Metropolitana, con Opera Laboratori, propone una serie di aperture straordinarie e di appuntamenti per ammirare il Complesso monumentale del Duomo di Siena e i suoi tesori da una prospettiva insolita.Il programma avrà inizio sabato 18 e sabato 25 settembre con Prima Lux, quando sarà possibile contemplare dall’alto del Facciatone il suggestivo spettacolo dell’alba su Siena. Una volta terminata la visita, la mattinata proseguirà presso il Battistero Bistrot, in piazza San Giovanni, con la gran colazione per gustare un menù a buffet con specialità del territorio.Giovedì 30 settembre sarà la volta dell’apertura serale straordinaria della Cattedrale. Dalle ore 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30) si svolgeranno visite guidate su prenotazione al magnifico pavimento a commesso marmoreo, capaci di condurre i partecipanti in un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano. La visita sarà preceduta da un aperitivo, fino a esaurimento posti, presso la Caffetteria dell’Accademia Musicale Chigiana.Il programma di appuntamenti prosegue giovedì 21 e giovedì 28 ottobre alle ore 18.00 con le visite guidate alla mostra Masaccio. Madonna del solletico, dedicata alla committenza del cardinale Antonio Casini e allestita presso la Cripta del Duomo, che ospita la preziosa tempera su tavola concessa in prestito per l’occasione dalle Gallerie degli Uffizi. A seguire è previsto un aperitivo presso il Battistero Bistrot, in piazza San Giovanni.“La risposta di pubblico degli ultimi mesi - dichiara il rettore dell’Opera della Metropolitana, Guido Pratesi - rappresenta la conferma di quanto siano apprezzati i tesori custoditi nello scrigno del Complesso del Duomo di Siena. Con gli appuntamenti di settembre e ottobre, pertanto, siamo lieti di offrire ai visitatori l’opportunità di ammirarli anche da una prospettiva inusuale, sempre in totale sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid”.Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).Info e booking0577 286300booking@operalaboratori.com