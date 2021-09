Al Franci masterclass di chitarra con il M° Gabriele Lodi

Da domani, mercoledì 15 settembre, corso di alto perfezionamento ed esposizione di strumenti musicali storici

La chitarra moderna e la storia delle sue origini saranno al centro della masterclass in programma domani, mercoledì 15 settembre, e giovedì 16 settembre nell’Auditorium dell’Istituto Superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”. L’appuntamento è rivolto a tutti gli allievi della classe di chitarra del docente Marco del Greco, che saranno guidati dal Maestro Gabriele Lodi in un percorso conoscitivo in grado di unire storia e pratica musicale. La masterclass sarà arricchita dall’esposizione di strumenti musicali storici.Gabriele Lodi, liutaio figlio d’arte, è cresciuto nella storica bottega di famiglia a Carpi, in provincia di Modena, maturando negli anni una grande esperienza nella costruzione di chitarre ispirate prevalentemente ai grandi liutai spagnoli del passato. La profonda conoscenza di Lodi per la liuteria storica deriva da importanti interventi di restauro compiuti su strumenti originali come Torres, Garcia, Santos Hernández, Esteso, Simplicio, Manuel e José Ramirez. Gabriele Lodi è oggi un punto di riferimento per la consulenza e il restauro di importanti fondazioni e collezionisti e i suoi strumenti, conosciuti e apprezzati nel mondo, sono suonati da concertisti di fama internazionale.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni sulla masterclass, è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.