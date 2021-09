I progetti per Siena al centro dell’incontro tra il sindaco De Mossi e il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni

Un incontro fattivo e positivo. E’ quello che il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha avuto nella mattinata di oggi, mercoledì 15 settembre, con il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.Il Sindaco ha sottolineato l’attenzione che il sottosegretario ha mostrato alla città di Siena attraverso la sua presenza, testimonianza di interesse per le eccellenze culturali e le città d’arte.Con il Sottosegretario, De Mossi ha affrontato diverse questioni relative al patrimonio artistico e culturale: per quanto riguarda la nomina del nuovo soprintendente (nomina che diventerà effettiva il prossimo 20 settembre), il sottosegretario ha annunciato che preparerà un incontro con il nuovo nominato proprio per sottolineare come Siena meriti un’attenzione particolare e diretta. Borgonzoni si è poi interessata ai progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti per il patrimonio artistico cittadino, visitando, fra gli altri, Santa Maria della Scala e la Biblioteca degli Intronati.In questo contesto, il sottosegretario alla Cultura ha annunciato che da lunedì prossimo saranno valutante le istanze del bando Cassa Depositi e Prestiti all’interno delle quali c’è anche quello relativo alla Biblioteca comunale, presentato dal Comune di Siena.