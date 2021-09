Siena, presentata la sede del SAIHUB, Siena Artificial Intelligence Hub

Presentata ieri, mercoledì 15 settembre, a Siena, alla presenza delle autorità e istituzioni cittadine, la sede del SAIHUB Siena Artificial Intelligence Hub, operativa dal 2021. I locali del Polo tecnologico-scientifico dell’Intelligenza Artificiale si trovano all’interno dell’area di Torre Fiorentina, storico luogo che, per tradizione, accoglie realtà che si occupano di ricerca scientifica, innovazione e scienze della vita.Presenti anche i vertici di Fondazione Mps, vicepresidente Grazia Baiocchi e direttore generale Marco Forte, Fondazione Toscana Life Sciences, direttore generale Andrea Paolini, e SAIHUB presidente Partenariato Valter Fraccaro e presidente Rete Imprese Ernesto Di Iorio.SAIHub è il Polo tecnologico-scientifico dell’Intelligenza Artificiale (IA) nato su impulso e sostegno della Fondazione Mps, in collaborazione e in sinergia con le realtà del territorio senese, con lo scopo di aggregare imprese, istituzioni e atenei per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie di IA da applicare a diversi settori, con focus particolare sulle scienze della vita.SAIHub è composto da Fondazione Mps, Comune di Siena, Università degli Studi di Siena, Fondazione Toscana Life Sciences, Confindustria Toscana Sud e SAIHub Rete Imprese ( www.saihub.org ).