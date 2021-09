''Ai naviganti'': a Siena la pittura onirica di Armando Orfeo

Dal 18 settembre al 2 ottobre la Galleria Beaux Arts propone la mostra dell’artista toscano

Sabato 18 settembre alle 17,30, presso la Galleria Beaux Arts in via Cecco Angiolieri, 13 a Siena, si inaugura “Ai naviganti”, mostra personale di Armando Orfeo.In esposizione l’ultimo ciclo di 17 dipinti ad olio ed acrilico su tela che il pittore ha voluto dedicare al tema del mare e della navigazione come metafora dell’esistenza, attraverso la sua visione ironica e surrealista del mondo e dell’arte.“Tutti noi siamo naviganti - scrive l’autore - ed in questo ultimo periodo abbiamo visto purtroppo come possono cambiate repentinamente le nostre rotte ed i nostri piani di navigazione. Siamo passati dal perseguire rotte ben ragionate e strutturate ad una navigazione a vista ed in piena tempesta. Abbiamo dovuto improvvisare facendo ricorso a risorse profonde che forse non pensavamo neanche di avere, ma le abbiamo trovate!Questa mostra vuole essere un sincero augurio a tutti noi di buona navigazione, che sia pensata o improvvisata non importa, ed allo stesso tempo uno stimolo alla creatività ed alla leggerezza che sono, a mio avviso, carburante basilare dell’esistere.”Armando Orfeo nasce a Marina di Grosseto nel 1964. Pittore autodidatta ha al suo attivo un nutrito curriculum espositivo con numerose personali e collettive in Italia e all’estero. Ha partecipato a fiere di settore esponendo a Bologna, Roma, Bari, Brescia, Milano, Strasburgo, Den Haag, Gent.Come autore di fumetti negli anni '80 collabora con le riviste “Tempi supplementari’ e ‘Frigidaire’, pubblicando una serie di storie con personaggi di sua invenzione.Come illustratore pubblicitario lavora, a partire dal 2000, con Artemidatre di Milano, per la quale ha creato progetti di immagine e comunicazione commissionati da importanti aziende italiane e straniere, tra cui: FIAT Engineering, Finanza & Futuro, LifeScan, Perfetti, Sanofy-Aventis, Sperlari, Sun Microsystems, Tre Marie, Astrazeneca.Gallerie di riferimento: Artemidatre Milano, Mancini Arte Roma, Beaux Art Siena, Mercurio Arte Viareggio.Ingresso libero. Orario: lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica chiuso.Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com