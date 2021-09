Let’s Art! La trasformazione digitale delle realtà culturali

Selezione alla formazione al fundraising aperta fino al 24 settembre

Prosegue la selezione per la FASE 1 del programma Let’s Art!, iniziativa rivolta alle organizzazioni che operano in ambito culturale e creativo della provincia di Siena per favorire la capacità di resilienza, adattamento al cambiamento e, più in generale, alle sfide della fase post emergenziale, realizzata in collaborazione con la Società Patrimonio Cultura, insieme alla Scuola di Fund Raising di Roma.Gli enti ammessi a presentare la loro manifestazione di interesse sono enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi sede legale nella provincia di Siena.La scadenza dell’avviso per la formazione al fundraising è fissata al 24 settembre 2021 (entro le ore 15.30).Per ulteriori informazioni consultare il sito Fondazione Mps o contattare la Direzione Attività Istituzionale ai seguenti recapiti: 0577 246062-29-89-44; mail: dai@fondazionemps.it