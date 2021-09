''Parallel World'', a Sovicille in prima nazionale il film in cui la danza di Motus e quella di Singapore si fanno portatrici di memorie

Il 22 settembre alla Tinaia di Sovicille presentazione in prima nazionale del filmato realizzato durante la pandemia nel corso della residenza artistica internazionale online

Mercoledì 22 settembre, a partire dalle ore 15:45, il Centro Culturale La Tinaia di Sovicille ospita la prima nazionale del film “Parallel World”, prima fase del progetto internazionale “Re-imagining Residency”, ideato e realizzato da MOTUS in collaborazione con la coreografa singaporese Susan Yeung How Wah, sostenuto dal National Arts Council (Singapore), da DanzPeople (Singapore) e dalla Regione Toscana.Le numerose collaborazioni con enti culturali asiatici attivate fin dal 2012 da MOTUS per il progetto pluriennale EUROPA-ASIA hanno subito una battuta di arresto a causa dell’emergenza Covid-19. Per non interrompere questa preziosa esperienza e per reagire alle limitazioni ai viaggi internazionali imposte dalla pandemia, la Compagnia ha individuato nuove modalità di collaborazione artistica internazionale. Così è nato “Re-imagining Residency”, un progetto di collaborazione internazionale tra coreografi contemporanei e danzatori in Europa e in Asia, che vuole esplorare ed espandere le opportunità per lo scambio artistico e di idee attraverso l'uso di piattaforme digitali e conversazioni virtuali.Durante l’emergenza sanitaria, Simona Cieri e Susan Yeung, hanno realizzato la prima fase del progetto “Re-imagining Residency”, creando coreografie contemporanee in spazi esterni, ispirate alla memoria degli anziani. La scelta è stata dettata dal fatto che gli anziani sono stati la categoria che ha pagato in termini di vite umane il prezzo più alto alla pandemia. Così è nata “Parallel World”, l’opera di video-danza con coreografie di Simona Cieri e Susan Yeung, su regia di Rosanna Cieri e Russell Morton, con video editing di Haf Rahman e Simona Cieri. Realizzata al termine del periodo di residenza artistica digitale condivisa, attraverso i movimenti dei danzatori Ilaria Fratantuono, Mattia Solano, Sharul Mohammad e Lim Ming Zhi, l’opera video viene presentata al pubblico, sia in Italia sia a Singapore, insieme a una serie di video-interviste ad anziani italiani ed asiatici, che rievocano gli anni della loro giovinezza e ricordano periodi storici importantissimi, e alle testimonianze dei danzatori protagonisti del filmato. Nella seconda fase del progetto, che sarà avviata nel 2022, verranno invece realizzati spettacoli in presenza e tournée in Europa e in Asia.La proiezione di “Parallel World” in prima nazionale, realizzata in collaborazione con il Comune di Sovicille, sarà preceduta da un incontro con il pubblico, al quale parteciperà in video conferenza anche la coreografa singaporese Susan Yeung.L'evento è ad ingresso libero (con prenotazione consigliata al numero 0577-286980, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00) e sarà realizzato in conformità con le normative ministeriali anti-Covid19.