Istituto Franci: ''Le nomine del Cda spettano al Ministero dell’Università e della Ricerca''

"La ratifica della nomina della consigliera Miranda Brugi designata dal Comune come proprio rappresentate all’interno del Cda dell’Istituto Franci, spetta alla Ministra Maria Cristina Messa e non al consiglio di amministrazione del Conservatorio che, in questo ambito, non ha alcun potere decisionale." L’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci spiega, in una breve nota, il percorso e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’Istituto chiarendo, così, quanto riportato oggi dal quotidiano La Nazione di Siena."La designazione della dottoressa Brugi quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto è stata inviata al Ministero dell’Università e della Ricerca direttamente dal Comune di Siena e dal Conservatorio, nel pieno rispetto di tutte le procedure”.