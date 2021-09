Sotto il Tartarugone arriva l'arte contemporanea di REMEDY

Giovedì 30 settembre alle 17.30 il finissage del ciclo espositivo di mostre nato nel villaggio artiginale di viale Toselli

Si svolgerà giovedì 30 settembre a partire dalle 17.30 sotto il Tartarugone di piazza del Mercato, il Finissage del ciclo espositivo Remedy, rassegna di mostre diffuse nelle aziende del villaggio artigianale di viale Toselli a Siena (27 maggio - 30 settembre 2021) nate per aumentare l'identità dei luoghi produttivi e proporre un miglioramento della qualità del territorio.La produzione e l’ideazione è stata di inner room Open ZonaToselli, il decennale progetto di arte diffusa e di qualificazione, che insieme al Comune di Siena, Ance Siena, Confindustria, Ordine degli Architetti, ha proposto la Prima Mostra Retrospettiva del “Gruppo di Piombino” storico gruppo d’arte d’avanguardia precursore dell’arte relazionale e l’interazione involontaria del pubblico nell’opera d’arte. Realizzate le mostre personali di: Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica e Cesare Pietroiusti il quale conclude appunto il ciclo il 30 settembre.In programma la performance Comunione, atto unico di Cesare Pietroiusti, realizzata per la prima volta nel maggio 2015 a Napoli in occasione del convegno “Arte, cibo, estetica”. La performance condotta dall'artista stesso in veste di officiante, è partecipata da un gruppo di performer diversi per ogni occasione, e ruota intorno all’atto di mangiare una banconota da 500 Euro. I performer divengono co autori e restituendo il frammento di banconota partecipano alla comproprietà dell’opera beneficiando del guadagno da essa prodotto con la vendita.Seguirà SPM (Short Paper Message) di Stefano Fontana. Apertura dei contenitori posizionati per 3 mesi in vari luoghi del villaggio artigianale di Viale Toselli contestualmente all’affissione di manifesti nelle varie aree della città la cui grafica rimanda al contenitore. Dal titolo si evince la dinamica messa in atto, che poi è anche il senso dell’opera ovvero un invito verso un’ indagine sulla partecipazione inconsapevole, secondo quella che è una una cifra dell’autore ed anche della dinamica di Piombino.Spazio poi alla presentazione dell'opera di Salvatore Falci Balzana opera partecipata composta da 64 parti bianche e nere, di tessuto, che sono state date in affidamento per 3 mesi a cittadini e abitanti di Siena i quali ne hanno fatto libero uso per poi essere ricomposte nella bandiera cittadina di Siena.All'interno del programma anche Fusione di Pino Modica, presentazione delle prime targhe del percorso sul rapporto tra memoria collettiva privata e individuale e memoria collettiva del villaggio artigianale. Gli episodi di vita privata raccontati dagli artigiani saranno documentati per essere poi ricordati, con una frase commemorativa, su targhe apposte nei luoghi degli avvenimenti.Ad animare l'incontro pomeridiano sotto il Tartarugone un talk aperto condotto dalla storica dell'arte Lucilla Meloni, che insieme agli artisti e alle aziende del territorio che hanno supportato Remedy si collegheranno da remoto con altri storici dell'arte e curatori come Giovanni Cardone, Giacinto di Pietrantonio e Aldo Premoli.