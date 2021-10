Quattro open day per scoprire l’International School of Siena

L’International School of Siena offre un percorso di formazione completo e di altissimo livello in un contesto internazionale, dai 3 a 18 anni, all’interno di un moderno campus in via Petriccio e Belriguardo 49/1, con spazi studiati su misura in base alle differenti esigenze delle fasi di crescita, dal Kindergarten all’High School.Iniziare precocemente gli studi in una scuola internazionale consente di vivere in full immersion l’apprendimento della lingua inglese, ma non solo. Il curriculum internazionale dell’IB, che comincia con l’Early Years Programme (dai 3 ai 6 anni), mette il bambino al centro, lo rende protagonista attivo del proprio apprendimento e utilizza l’approccio transdisciplinare ispirato all’esperienza pedagogica delle scuole d’infanzia di Reggio Emilia: il primo passo di un percorso formativo internazionale che porta fino all’università.Dai 6 agli 11 anni gli studenti di IS Siena seguono il PYP, un programma ricco e stimolante che crea solide basi di conoscenza e avanzate capacità di comprensione, nel rispetto dello sviluppo sociale, emotivo, intellettuale e fisico dei bambini. Successivamente, si affronta l’MYP che pone l’accento sulla interdisciplinarietà degli argomenti, favorendo una visione complessiva della conoscenza che va oltre le singole materie. L’IB Diploma è dedicato agli studenti più grandi, dai 16 ai 18 anni, ed è un impegnativo programma di studio pre-universitario che garantisce una preparazione d’eccellenza e apre le porte delle più prestigiose università del mondo.La garanzia di qualità deriva dall’appartenenza al Gruppo Inspired e dall’autorizzazione a offrire i tre programmi formativi IB (International Baccalaureate® - https://www.ibo.org/ ), studiati per le scuole di ispirazione internazionale.Per conoscere meglio la scuola, l’invito è prenotarsi per partecipare all’Open Day di mercoledì 13 ottobre via mail office@issiena.it o telefonando al n. +39 0577328103. Sarà possibile dialogare con la Preside ed i coordinatori, scoprire come si svolge una giornata tipo all’interno di una scuola internazionale e approfondire le grandi opportunità offerte dai programmi didattici adottati. Gli altri appuntamenti per scoprire International School of Siena sono programmati per mercoledì 15 dicembre, 2 febbraio e 4 maggio.