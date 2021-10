Al Politeama Marco Malvaldi presenta ''Bolle di sapone''

L’incontro apre gli appuntamenti di ottobre di ''Clic! Cose che accadono a teatro''

Dopo l’anteprima di giovedì 30 settembre con Marco Vichi, sarà un altro giallista, Marco Malvaldi, ad aprire il calendario di ottobre del nuovo meta contenitore “Clic! Cose che accadono a teatro” - Discipline(s), promosso da Fondazione Elsa in collaborazione con alcune associazioni del territorio, raccogliendo i numerosi eventi collaterali che animano il teatro valdelsano con particolare attenzione alla multidisciplinarità e al contemporaneo, rappresentato da “Discipline(s)”, il cartellone di contemporaneo che, intersecando cartelloni e festival, dà forma ad una proposta diffusa di spettacoli di contemporaneo di qualità.In arrivo presentazioni di libri, concerti, spettacoli teatrali e di danza.Il primo appuntamento del mese sarà martedì 5 ottobre, alle 18.00 nella sala minore del Teatro Politeama, Marco Malvaldi presenterà il nuovo romanzo “Bolle di sapone” (Sellerio). “Bolle di sapone” è la nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno lockdown, in cui Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. Il loro sguardo è più che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta l'intricata indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un'arguzia in più che sorprende tutti.L’iniziativa con Malvaldi, organizzata da Fondazione Elsa in collaborazione con l’associazione La Scintilla, è gratuita. Come da normativa, i posti disponibili sono limitati e è necessario il green pass per accedere. È consigliata la prenotazione. Per prenotarsi è possibile scrivere a lascintilla.associazione@gmail.com. Il calendario degli eventi proseguirà venerdì 8 ottobre, alle 21.30 in sala Set, con il concerto di Federico Fiumani in Confidenziale, al basso Luca Cantasano, Un viaggio in forma di concerto per solo basso e voce nella musica e nella storia dei Diaframma. In programma prossimamente anche lo spettacolo dei Sacchi di Sabbia 7 contro Tebe (15 ottobre), lo spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, dedicato ad Andrea Pazienza, con l’attore Andrea Santonastaso, protagonista del corto vincitore di recente del Globo d’oro “La stanza più fredda”, (21 ottobre, anteprima anche del Festival pedagogico Lef), lo spettacolo per bambini I bestiolini con Jack Tessaro (23 ottobre), il concerto di Massimo Zamboni Il canto degli Sciagurati (28 ottobre).Tutte le informazioni sulle iniziative della rassegna che si terrà presso il Teatro Politeama, in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono reperibili sul sito www.politeama.info . Per informazioni è possibile scrivere a info@politeama.info e chiamare lo 0577983067 int. 2 in orario di apertura del cinema.