Siena, torna ''Arte nelle teche''

Torna “Arte nelle teche”, edizione 2022, organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con la Siena Parcheggi.Nel corso del 2021 foto, elaborati grafici e fumetti, realizzati da giovani artisti e da studenti di alcune scuole cittadine hanno abbellito il percorso del parcheggio frequentato da turisti e da senesi. Nell’ottica di proseguire questa iniziativa, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere un nuovo bando con l’obiettivo di calendarizzare una programmazione espositiva che copra l’intera annualità e garantisca una valorizzazione di luoghi non usuali della città, ma fortemente transitati.Gli artisti potranno presentare le loro opere con un tema libero e senza limiti di tecnica. Gli spazi della mostra saranno le teche site lungo la galleria. Almeno 3 mesi saranno riservati a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale al di fuori di coloro che hanno partecipato al concorso. Altri 9 soggetti selezionati avranno a propria disposizione gli spazi per un mese intero.I progetti per le attività espositive possono essere presentati da persone fisiche, da gruppi, da scolaresche e da associazioni. Le proposte dovranno riguardare mostre di carattere artistico e culturale anche di giovani emergenti. Le attività che si andranno a svolgere non possono avere finalità lucrative.Per partecipare al bando è necessario scaricare e compilare gli allegati relativi all’avviso, inviarli, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo PEC, comune.siena@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 20 del 24 ottobre 2021 specificando nell’oggetto “Selezione per la programmazione espositiva presso le teche ubicate nella galleria Siena Parcheggi Il Campo”.