''Una sconosciuta'' vince il Terra Di Siena International Film Festival

Il film “Una sconosciuta” di Fabrizio Guarducci della casa di produzione fiorentina Fair Play ha vinto come “Miglior Film - il Sanese D’Oro” la 25ª edizione del premio Terra Di Siena International Film Festival. In concorso numerose produzioni nazionali ed internazionali con attori del calibro di Anthony Hopkins, Lino Banfi, Vanessa Incontrada, Alessandro Haber, Dakota Johnson, Valentina Cervi, Gianmarco Tognazzi e molti altri.Il lungometraggio con le musiche originali di Pino Donaggio, registrate con un’orchestra dal vivo di 38 elementi, ha un cast pluripremiato: Sebastiano Somma, Sandra Ceccarelli, Desireè Noferini, Andre Muzzi, Dario D’Ambrosi e Stefano Molinari.Oltre al premio come “Miglior Film”, il lungometraggio si è aggiudicato anche un altro trofeo prestigioso, quello per il “Miglior Attore Protagonista” andato a Sebastiano Somma, per la sua interpretazione così profonda in un personaggio difficile come Daniele, il titolare del bar dove la sconosciuta era solita andare.A concludere la lista dei premi quello per il “Miglior Produttore” a Matteo Cichero, per l’opera “Una sconosciuta” ma anche per le numerose produzioni che ha seguito nonostante la giovane età.Matteo Cichero ha dichiarato: “Una società piccola come la nostra, riesce a creare prodotti che arrivano al Cuore del Pubblico, abbiamo voluto questo film come emblema di rinascita e speranza, la pellicola ha già incontrato il favore di festival internazionali vincendo sia a Istanbul che a San Pietroburgo.”