Musei e sostenibilità: la collaborazione tra Fondazione Musei Senesi e Sienambiente

A Siena (Fisiocritici) e al Museo Minerario di Abbadia San Salvatore due appuntamenti speciali di “Ri-conoscere l’ambiente”



Anche i musei di Fondazione Musei Senesi partecipano all’edizione 2021 di Ri-conoscere l’Ambiente (7-9 ottobre), l’evento promosso da Sienambiente che, grazie a un calendario di incontri, spettacoli, arte e sport, si propone una riflessione sui temi della valorizzazione dei materiali, della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e dell’economia circolare.



Due gli appuntamenti speciali nati grazie a questa collaborazione: venerdì 8 ottobre, al Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena, e sabato 9 ottobre al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.



Alle ore 18 dell’8 ottobre ai Fisiocritici verrà inaugurata la mostra “Appannati”, un progetto fotografico di Marco Pignatelli che, sulla suggestione della pandemia, vede i protagonisti di una rinnovata quotidianità alle prese con gli occhiali offuscati dall’utilizzo della mascherina – variopinta e vivace allegoria di un disagio momentaneo e di un futuro incerto. Gli “appannati”, testimoni e testimonial involontari di questo momento storico, hanno, però, uno sguardo ottimista e diretto negli occhi dello spettatore e condividono la voglia di tornare presto a vederci chiaro; inquadrando i codici a barre associati ad ogni immagine, sarà possibile conoscere le loro storie, in un processo partecipativo tuttora in corso a cui ciascuno di noi può contribuire inviando una foto “appannata” e un testo (www.appannati.it). Un percorso di sensibilizzazione sulle conseguenze anche psicologiche e sociali della pandemia e che si amplifica nel contesto di un museo di storia naturale, laddove il Covid ha interessato anche l’ecosistema e ci ha ricordato la fragilità delle specie e del nostro pianeta.



La mattina del 9 ottobre è invece dedicata alle scuole medie inferiori dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore: al Museo Minerario, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e nell’ambito della Festa d’Autunno, verrà infatti proiettato il cortometraggio “la Challenge”. Il film, nato su impulso del Gruppo Iren, è stato prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia e presentato nel corso di Giffoni Next Generation 2021 con il supporto di Procida Capitale della Cultura 2022. Il giovane protagonista, Gennaro Filippone, si collegherà in diretta con gli studenti per rispondere alle loro domande raccontando l’esperienza sul set e il valore delle buone pratiche realizzate per la “challenge”. A seguire, gli studenti si immergeranno in un’attività esperienziale dedicata alla scoperta della vita del minatore e alla storia della miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore.



«I musei non possono esimersi da un’assunzione di responsabilità anche nei confronti di temi attuali come la sostenibilità ambientale e l’economia circolare - commenta Elisa Bruttini, direttrice di FMS -. La Convenzione di Faro, tardivamente ma finalmente firmata anche dall’Italia, ribadisce che i musei sono centri di interpretazione del paesaggio, in tutte le sue forme, come contesto di vita. La visita al museo, la consapevolezza del valore sociale del patrimonio culturale: tutto fa parte di una dimensione di educazione civica di cui i musei sono testimoni per eccellenza.



Proprio per incentivare la visita ai musei e stimolare la riflessione su questi argomenti, durante i tre giorni di Riconoscere l’ambiente, presso le biglietterie del Museo di Storia Naturale dei Fisiocritici e del Parco Minerario di Abbadia San Salvatore sarà possibile acquistare la FMS Card per l’accesso facilitato ai musei delle terre di Siena al prezzo agevolato di 8 euro anziché 10».



«Condividere con le istituzioni del territorio la diffusione di messaggi legati alla sostenibilità ambientale e sociale dell’attuale modello produttivo è il punto di forza di un evento che nasce proprio per parlare al nostro territorio di riferimento, la provincia di Siena - spiega Claudio Passiatore, responsabile comunicazione di Sienambiente -. Con la Fondazione Musei Seneni, con la quale siamo onorati di collaborare, abbiamo ideato due iniziative di forte impatto emotivo che vogliono far riflettere, grandi e piccini, sul nostro modello di vita e sulle nostre abitudini con l’obiettivo di cambiarle in meglio. Una riflessione che deve coinvolgere i governi ma anche i cittadini per agire il più in fretta possibile».



Ri-Conoscere l’ambiente è ideato da Sienambiente in collaborazione con Sei Toscana e fa parte del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.



Fondazione Musei Senesi è la rete museale delle terre di Siena: oltre quaranta musei di arte, archeologia, scienza e memoria per conoscere le tante storie di un unico territorio attraverso straordinarie collezioni.



La mostra “Appannati” al Museo dei Fisiocritici è aperta dall’8 al 16 ottobre nei seguenti orari: lunedì e venerdì 9-19, martedì, mercoledì e giovedì 9-15, sabato 14-19; l’ingresso è gratuito a offerta libera.



L’evento al Parco Museo Minerario è riservato alle scuole; il museo è comunque aperto nei seguenti orari: venerdì 14.30-18, sabato 9.30-13/14.30-18; domenica e festivi 9.30-13/14.30-18.30.