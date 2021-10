San Casciano dei Bagni: il Premio Fonteverde a Chiara Gamberale

Fonteverde, il resort termale in Val d’Orcia. ha istituito un premio speciale collegato alla manifestazione La Terrazza Incontri



Fonteverde, l’esclusivo resort termale di Italian Hospitality Collection a San Casciano dei Bagni, nella Toscana senese, assegnerà il 9 Ottobre prossimo, nell’ambito di una edizione speciale della kermesse “La Terrazza Incontri”, un riconoscimento alla nota scrittrice Chiara Gamberale, prima premiata del neonato Premio Fonteverde.



Dal 2017, La Terrazza Incontri ha lo scopo di promuovere il borgo toscano di San Casciano attraverso incontri di arte, cinema, letteratura, giornalismo, politica, sport ed economia. Fonteverde, partner ufficiale da sempre della manifestazione, ha istituito a partire da quest’anno il Premio Fonteverde, un omaggio e un ringraziamento a chi ha saputo incantare e ispirare, sposando i valori del brand Italian Hospitality Collection per autenticità, passione ed etica.



La scelta di Chiara Gamberale nasce, oltre al fatto di essere una delle più grandi scrittrici di questo tempo, anche come riconoscimento per il suo valore personale, la cui vita e storia racconta di traguardi raggiunti attraverso dedizione, determinazione, forza di volontà, amore per sé stessi e per gli altri. L’incontro con la scrittrice e la premiazione saranno un evento pubblico che si svolgerà il 9 ottobre alle 16.30 nella Piazza del Comune di San Casciano.



La manifestazione La Terrazza, nata per volontà di alcuni amici legati a San Casciano dei Bagni e dell’Amministrazione Comunale, invita ogni anno persone che si sono distinte in campo culturale, professionale, umanitario, imprenditoriale sulla spettacolare terrazza sui bastioni del borgo, a raccontarsi di fronte ad un pubblico attento e coinvolto. Così, come fra amici in piazza, davanti alla platea scorrono le storie e le parole di persone che hanno creato bellezza, hanno dato lustro a un’arte, hanno costruito aziende di valore o dedicato la vita ad aiutare chi ne ha bisogno.



Fonteverde, palazzo mediceo del ‘600 dallo stile rinascimentale immerso in un panorama unico al mondo tra le colline della Val d’Orcia, è sempre stato partner ufficiale dell’evento accogliendo le varie personalità che transitano intorno al festival. La struttura, recentemente rinnovata a seguito di un imponente progetto di ristrutturazione che ha riguardato tutti gli ambienti, è un luogo dove rigenerarsi e trascorrere momenti di relax e puro benessere grazie alla Medical spa interna, alla deliziosa offerta gourmet e all’atmosfera di pace e tranquillità.



“Siamo lieti di accogliere donne e uomini di cultura che contribuiscono a rendere grande il Bel Paese – afferma il general manager dell’hotel Antonello del Regno –. Fonteverde ospita da sempre una clientela colta e raffinata, amante del bello per cui il binomio ospitalità e cultura vanno di pari di passo. E aggiunge: “Il nostro obiettivo è essere luogo di ispirazione regalando ai nostri ospiti esperienze indimenticabili in un contesto di grande fascino. Sarà un onore premiare in questa prima edizione del Premio Fonteverde la grande scrittrice Chiara Gamberale, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima e fin dal suo romanzo d’esordio ha avuto il coraggio di raccontare esperienze che hanno aiutato i lettori a capire il mondo delle persone della sua generazione. È una voce speciale, che attraverso la sua scrittura arricchisce i momenti dei suoi lettori e i suoi ascoltatori: i nostri momenti” - conclude Del Regno.