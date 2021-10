Siena, al via il nuovo anno associativo alla Corte dei Miracoli

Torna la Corte della cultura: dal teatro alla musica, dalla danza al cinema. Riprendono le attività a sostegno della scuola e dell’integrazione

Prende vita il nuovo anno associativo 2021/2022 alla Corte dei Miracoli a Siena. Il Centro Culture Contemporanee, in via Roma 56, infatti, offre una nuova stagione di musica dal vivo, teatro, cineforum, mostre ed esposizioni, presentazioni di libri e fumetti. Ma la Corte è anche un laboratorio di produzione culturale grazie ad una sala prove per musicisti e la Biblioteca “Le città invisibili”, aperta ai soci tutti i giorni.Ricca anche l’offerta formativa: corsi di fotografia; di scrittura creativa; laboratori di musica e teatro per bambini; corsi di danza contemporanea; biodanza; artigianato teatrale; danza indiana per adulti e bambini; corsi di Swing; di balli caraibici; di Tai-chi; Kung-Fu; Kundalini Yoga; Pilates; Hip-Hop; corsi di Yo-yo e di training autogeno.Centrale nella proposta della Corte dei Miracoli (CdM) è l’offerta dei servizi a sostegno, della consulenza e dell’assistenza nel campo del sociale. Tante le attività ludiche ed educative pensate per i bambini tra i 9 e i 14 anni del Doposcuola a Corte. L’Associazione S.C.U.O.L.A. da sempre lavora in stretta collaborazione e sinergia con la CdM e si occupa dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana a cittadini stranieri. Infine L’Associazione Verso Laboratorio Interculturale lavora al fianco di richiedenti asilo e rifugiati sul territorio senese e regionale.Dalla collaborazione con queste associazioni nasce lo Sportello Dei Diritti, sportello di assistenza e consulenza in materia di immigrazione, permessi di soggiorno, sfruttamento, tratta e riconoscimento dei diritti rivolto a chiunque, italiano o straniero, avesse bisogno. Negli stessi spazi viene anche ospitato lo Sportello per la marginalità e le povertà estreme. L’Associazione Libera Università del Teatri (LaLut) da anni organizza alla CdM laboratori teatrali che vedono la partecipazione di utenti, infermieri e operatori dell’AUSL 7 UFSMA di Siena.Le attività sono riservate ai soci della Corte dei Miracoli e si svolgeranno in ottemperanza alle normative vigenti sul contenimento della pandemia. Per maggiori informazioni sul tesseramento e sui corsi è possibile visitare il sito internet www.lacortedeimiracoli.org e le pagine social dell’associazione su Facebook: cortedeimiracolisiena e Instagram: cortedeimiracoli_siena.