I 30 anni della compagnia Motus celebrati in un volume

Presentazione all’Auditorium di ChiantiBanca del volume "Trenta di Motus"

Il 21 ottobre alle ore 11,30 l’Auditorium di ChiantiBanca a Fontebecci ospiterà la presentazione del volume “TRENTA DI MOTUS” edito da “La Conchiglia di Santiago” a cura di Andrea Mancini, che celebra i trenta anni di attività professionale nel campo della danza contemporanea della compagnia senese Motus.Il libro in elegante veste tipografica rigorosamente in bianco e nero, ospita le bellissime foto di Carlo Pennatini, fotografo ufficiale di Motus, che si alternano ai contributi di alcuni intellettuali, artisti, docenti universitari e non, che, nel corso del tempo, a vario titolo, hanno avuto modo di collaborare con la Compagnia. Nell’ultima parte del volume sono anche presenti brevi sinossi degli oltre 100 lavori prodotti in 30 anni di intensa attività dalla Compagnia diretta dalla coreografa Simona Cieri, che la fondò nel 1991 al Piccolo Teatro di Siena.Da allora, la Compagnia, grazie anche al sostegno della Regione Toscana, ha fatto moltissima strada diventando una compagnia di rilievo nazionale ed internazionale conosciuta e stimata in molti paesi esteri: Albania, Bosnia Erzegovina, Germania, Grecia, India, Inghilterra, Kosovo, Olanda, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna e Stati Uniti. Il lavoro della compagnia Motus si caratterizza per il suo stile impegnato nella trattazione di argomenti di impatto sociale tanto da essere identificato come “danza scomoda” o “danza civile” e per le moltissime collaborazioni con artisti di varie discipline (musica, teatro, video, fotografia, pittura, scultura, ecc.) e enti, istituzioni ma anche con associazioni impegnate nel sociale. Molti sono infatti i progetti ideati utilizzando la danza come strumento di promozione sociale, da quelli all’interno della scuola pubblica, a quelli sulle disabilità, dall’impegno negli scenari post-bellici per l’attenuazione dei conflitti, ai laboratori con i richiedenti asilo, dalle battaglie contro lo sfruttamento minorile a quelle contro la violenza di genere e contro le discriminazioni.Un impegno e una qualità artistica che hanno portato i Motus a ricevere ben due apprezzamenti ufficiali dal Presidente della Repubblica Italiana per gli spettacoli “Iris sotto il mare” e per “Della tua carne” e due premi internazionali della critica (Premi TEATARFEST 2006 e 2008).In sostanza, trenta anni di danza professionale in direzione “ostinata e contraria” che hanno lasciato tracce importanti anche sul territorio senese, facendo crescere gran parte delle giovani generazioni di danzatori e insegnanti che oggi operano a Siena, e che saranno ricordati il 21 ottobre da Livia Cannella, artista visuale, Marcello Flores, storico, scrittore e docente universitario, Gjergj Prevazi, docente universitario e coreografo, Luciano Tristaino, musicista e docente al conservatorio, Massimo Vedovelli, docente universitario, oltre che dall’autore delle fotografie Carlo Pennatini alla presenza della direttrice artistica, della Compagnia e di rappresentanti di ChiantiBanca che ha sostenuto la pubblicazione.L’evento sarà coordinato da Andrea Mancini, curatore del libro, e da Rosanna Cieri, regista della compagnia Motus alla presenza della stampa.