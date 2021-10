''La notte della Luna'', osservazione guidata all'Osservatorio di Montarrenti

Sabato 16 ottobre, alle 21.30, l'Osservatorio Astronomico di Montarrenti (Sovicille) sarà aperto al pubblico per l'osservazione della Luna, protagonista di questa serata a livello internazionale. Sarà possibile osservare anche i pianeti Giove e Saturno, ben visibili in questo periodo.Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it . L'accesso, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, necessita di Certificazione Verde ("Green Pass") e sarà consentito ad un massimo di 20 persone. Per ulteriori informazioni contattare il 3472874176.Si raccomanda la puntualità. Serata non effettuata in caso di maltempo.