Al Politeama di Poggibonsi torna il laboratorio ''Il gioco teatrale''

Lezioni di prova gratuite 18 e 25 ottobre. Il corso, a cura di Lucia Socci, si svolgerà nel laboratorio medialab del teatro poggibonsese

Riparte al teatro Politeama di Poggibonsi il laboratorio “Il gioco teatrale” che si inserisce nel meta contenitore “Clic! Cose che accadono a teatro – Discipline(s)”. Il corso, tenuto da Lucia Socci, promosso da Fondazione Elsa e Arca Azzurra Formazione, è pensato per tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia del teatro attraverso un lavoro sul corpo e sulla respirazione, sull’analisi delle parole e dei testi fino allo sviluppo dell’immagine interiore. Il corso si terrà tutti i lunedì dalle 18.30 alle 21.30 nel laboratorio medialab del Teatro Politeama. Le prime due lezioni saranno di prova e gratuite e si terranno lunedì 18 e lunedì 25 ottobre alle 18.30.L’Arca Azzurra, di cui Lucia Socci è socia fondatrice, da oltre trent’anni si occupa di produzione e formazione, nel segno esclusivo della drammaturgia italiana contemporanea in un ininterrotto sodalizio con Ugo Chiti, vero e proprio “poeta di compagnia” dell’Arca Azzurra, e con significative aperture al lavoro di drammaturghi, attori e registi di primo piano del panorama teatrale come Alessandro Benvenuti, Stefano Massini, Francesco Niccolini. Negli anni passati alcuni dei partecipanti al corso “il gioco del teatro” hanno avuto l’opportunità di sperimentare la collaborazione con attori professionisti in spettacoli diretti da Lucia Socci.Il costo del corso è di 50 euro mensili, ridotto di 40 euro per gli under 20. I posti sono limitati e per accedere al corso è necessario avere il green pass.Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lucia Socci - cell 335 7084109 - lucia.socci@gmail.com