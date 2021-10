Settimana ricca di eventi per la Pinacoteca nazionale di Siena e Villa Brandi

Continuano numerose le iniziative nei due siti museali senesi statali

Giovedì 21 ottobre alle ore 17.30 si svolgerà la conferenza "Il restauro del paliotto di Guido da Siena"a cura di Mario Ciatti e Lucia Bresci; introduce Elena Rossoni. Il paliotto d'altare della Pinacoteca di Siena attribuito a Guido da Siena, unica testimonianza al momento conosciuta della tecnica della pittura su tela del Duecento italiano, è stato restaurato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.Da lunedì è possibile visitare ogni giorno la "Scala della Pia" all'interno della Pinacoteca, suggestiva costruzione che secondo la memoria popolare vide la Pia rinchiusa al suo interno dal marito, secondo una narrazione costruita probabilmente in pieno spirito neogotico ottocentesco.Continua la performance video "IN INFERNO" nata dalla collaborazione fra la Fondazione Toscana Spettacolo e Pinacoteca nazionale di Siena. È suddivisa in 7 capitoli, dall'ingresso all'uscita dall'Inferno, attraverso i gironi dei Lussuriosi, dei Golosi, degli Iracondi, degli Indovini e dei Ladri.Sabato sarà invece la volta di Villa Brandi con una particolare giornata organizzata insieme alla Villa di Geggiano e dedicata al rapporto fra Cesare Brandi e Ranuccio Bianchi Bandinelli con il seguente programma:9.15 visita a Villa Brandi10.30 visita alla Villa di Geggiano11.45 incontro presso il circolo Arci di Geggiano con Roberto Barzanti: "Cesare Brandi e Ranuccio Bianchi Bandinelli: un'inquieta amicizia".Per la conferenza e l'iniziativa a Villa Brandi la prenotazione è obbligatoria all'indirizzo mail