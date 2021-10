''L'età di Merkel'', Paolo Valentino presenta il suo libro con Emma d'Aquino presso Siena Ideale

Giovedì 28 ottobre ore 18, la presentazione del volume sulla Cancelliera tedesca

Giovedì 28 ottobre presso l’Associazione Siena Ideale, in via Banchi di Sotto, 81, ore 18, Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera, presenta in dialogo con Emma D’Aquino il suo libro L’età di Merkel, un ritratto della Cancelliera in presa diretta, tra vicende pubbliche e cronache private, bilanci e rivelazioni, attraverso aneddoti, momenti cruciali ed episodi inediti, un racconto a più voci della stagione al potere di una personalità complessa e poliedrica che, come nessun’altra, ha segnato un tratto decisivo della storia tedesca ed europea.Ingresso garantito fino a esaurimento posti. La presentazione si svolge in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19, con obbligo di Green Pass e mascherina.Per informazioni 0577.592593– sienaideale@gmail.com