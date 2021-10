Pietro Grasso a Suvignano con il suo libro ''Paolo Borsellino parla ai ragazzi''

Appuntamento giovedì 28 ottobre alle ore 18.30 nella Sala Il Tinaio



“Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. E’ questo il titolo del libro scritto dall’ex magistrato e senatore Pietro Grasso che sarà presentato giovedì 28 ottobre alle ore 18.30 alla Tenuta di Suvignano, nella Sala Il Tinaio, alla presenza dell’autore. L’iniziativa sarà moderata da Pino Di Blasio, capocronista e responsabile de La Nazione Siena, che dialogherà con Pietro Grasso per approfondire un libro che rappresenta una testimonianza civile per le nuove generazioni e un omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.



Attraverso le parole di Pietro Grasso, per anni al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella lotta alla mafia, i due magistrati vengono descritti andando oltre lo stereotipo dell'eroe e vengono raccontati ai ragazzi di oggi, molti dei quali non li hanno conosciuti e non erano nati nel 1992, quando sono morti per mano della mafia. A dare valore aggiunto sarà la struttura che ospiterà l’appuntamento, la Tenuta di Suvignano, confiscata alla mafia su iniziativa di Giovanni Falcone e restituita alla società civile da alcuni anni.



Informazioni. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniSì e fa parte del campo della legalità “Suvignano #benecomune” organizzato da Arci Toscana che coinvolgerà 12 giovani provenienti dal territorio toscano da domani, venerdì 22 a venerdì 29 ottobre. La presentazione del libro si svolgerà con posti limitati a causa delle restrizioni Covid-19. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0577-247510 e il possesso del Green Pass.