Botteghe, arte e gusto: a Siena tornano i trekking urbani di ''Artigianato & Aperitivo''

Il 27 ottobre e il 3 novembre due tour nei luoghi e nei laboratori artistici della città

Un'avventura in città, a caccia delle eccellenze artigianali. E' quella proposta dai trekking urbani “Artigianato & Aperitivo”. L'iniziativa targata Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana è riservata per il secondo anno ai soci Unicoop Firenze con la collaborazione di Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Toscana.A Siena le tappe di questo viaggio (in totale sono 16 gli appuntamenti in tutta la regione) che unisce storia, arte, cultura e gusto, si svolgeranno il 27 ottobre e il 3 novembre.Mercoledì 27 ottobre, l'itinerario “Aprite! Si vien dai paschi” accompagna alla scoperta di Porta Romana, ingresso della città per chi arriva da sud, come un tempo i pastori di rientro dalla Maremma lungo i cammini della transumanza: un quartiere che una volta aveva una sola fonte, ma si ingegnava per fornire servizi essenziali e beni ai viaggiatori assicurandosi così un buon guadagno. Il percorso prevede una tappa nella bottega dove Laura Brocchi utilizza le antiche tecniche dello sbalzo su metalli e contemporaneamente dipinge su seta.Mercoledì 3 novembre, “Tristi notizie da Mentana” ripercorre la storia e in particolare la battaglia di Mentana del 3 novembre 1867, passeggiando dal Duomo in un giro a serpentina che valica più volte i confini delle contrade Aquila, Selva, Pantera e Tartuca per poi fermarsi nella bottega di Sandra Kern con le sue sciarpe di seta dipinte a mano.Dopo entrambi gli appuntamenti i partecipanti potranno gustare un aperitivo.“Questa iniziativa è nata quattro anni fa e ha riscosso subito successo a Firenze - spiega Sara Biagiotti, vicepresidente di Artex -. La proposta per il secondo anno è rivolta ai soci Coop ed è estesa ad altre città toscane. Le escursioni sono pensate per chi esce da lavoro e, in compagnia di colleghi, amici, in famiglia o anche da soli, vuole rilassarsi facendo una passeggiata nella propria città. Una guida esperta di ‘Andare a Zonzo’ accompagnerà i visitatori alla scoperta del quartiere, si entrerà nella bottega artigiana e si degusterà infine l’aperitivo. Un modo diverso per conoscere meglio le tradizioni delle città toscane. Ogni data avrà un tema che farà da filo conduttore delle escursioni”.“Torna Artigianato & Aperitivo, un'occasione per conoscere il territorio, la sua identità e le attività, e gli artigiani, che uniscono saper fare e cultura. Per Unicoop Firenze le attività culturali vogliono rappresentare un elemento di arricchimento per i soci: il programma studiato con Artex e Andare a Zonzo per il 2021 è pieno di novità e di occasioni per entrare nella storia delle città toscane, conoscerne meglio il passato, ma anche il presente. Ringraziamo Artex per la collaborazione e invitiamo i soci ad approfittare di questa opportunità culturale pensata in esclusiva per loro, grazie al sostegno di Unicoop Firenze”, fanno sapere da Unicoop Firenze.“E' un'iniziativa importante per tutto il territorio e per Siena dove si riesce è mettere in risalto la città con i propri monumenti, storie e racconti, portando i visitatori alla scoperta delle botteghe artigiane, che hanno sempre dato un contributo prezioso allo sviluppo di Siena e riescono a mettere in risalto il saper fare con arte e cuore - dichiara Mario Cerri, presidente di Confartigianato Siena -. Con il progetto di Artex abbiamo l'opportunità di parlare di storia cittadina e di scoprire due delle nostre eccellenze artigiane che sapranno affascinare e coinvolgere tutti i visitatori che nelle giornate del 27 ottobre e 3 novembre potranno partecipare a due tour nei luoghi più nascosti della città e in due laboratori artistici."“Artigianato & Aperitivo si conferma, come ogni anno un'importante appuntamento per valorizzare le nostre botteghe artigiane e le loro produzioni storiche spesso sconosciute anche al turismo locale - afferma il presidente di Cna Siena Massimo Nocci -. Negli anni infatti questa iniziativa ha permesso riscoprire strade e quartieri del centro storico di Siena attraverso percorsi inediti unendo produzione artigiane ed agroalimentare di eccellenza. E proprio l'unione dell'artigianato artistico con l'enogastronomia senese, rappresenta per Cna Siena un elemento fondamentale per progettare il futuro del nostro territorio. Artigianalità, arte, territorio, valorizzazione dei centri storici e promozione dell'agroalimentare di eccellenza saranno per noi occasioni future di sviluppo di tanti progetti”.I trekking urbani cominceranno alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria e soggetta a disponibilità limitata di posti e le visite si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Costo aperitivo 10 euro. Per informazioni www.coopfirenze.it . Per prenotazioni www.andareazonzo.com www.toscana.artour.it . Tel. 371 3212704 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Informazioni precise su orario e luogo di incontro verranno fornite dopo la prenotazione.