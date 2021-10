Il Museo d’Arte per Bambini di Siena vince il Premio Touring dei Consoli della Toscana

Premiati i “musei locali e didattica per l’infanzia”: manifestazione giunta alla ventesima edizione

Bambimus, Museo d’Arte per Bambini del Comune di Siena, ha ricevuto l’ambito Premio Touring dei Consoli della Toscana, giunto alla sua ventesima edizione e organizzato dal Tci. Quest’anno il premio è stato dedicato alla didattica museale e il Museo d’Arte per Bambini è stato insignito in quanto appartenente ai “Musei locali e didattica per l’infanzia”, assieme ad altre nove realtà della Toscana. L’edizione è stata infatti dedicata alle attività museali rivolte alle nuove generazioni.“Ai musei civici e territoriali – questa la motivazione del premio - per la loro opera educativa nei confronti delle nuove generazioni attraverso l’arte e le diverse espressioni del patrimonio scientifico – naturalistico, storico-sociale e culturale intese come insieme di valori identitarie formativi della persona”.Il Premio, ideato nel 200 dal Corpo Consolare toscano del Tci, è un riconoscimento assegnato annualmente a realtà artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana. E’ organizzato in collaborazione con la direzione generale cultura e ricerca della Regione Toscana. Il premio è stato consegnato dal Console provinciale Tci Federigo Sani all’assessore alla cultura del Comune di Siena Sara Pugliese e alla direttrice del Bambimus Michelina Eremita.