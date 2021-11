''Arte nelle Teche'', inaugurata a Siena la mostra ''Il Circo della mente''

Presentate le opere degli studenti del liceo Artistico Duccio di Buoninsegna

Continua la rassegna “Arte nelle teche”, promossa dall’Amministrazione Comunale al fine di dare spazio alla libera espressione degli adolescenti e dei giovani della città. Venerdì 5 Novembre alle 11,30 inaugurata la mostra “IL CIRCO DELLA MENTE” all’interno della galleria del parcheggio “Il Campo” a cura di giovani studenti del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena.Continua il “viaggio”, formalizzato in convenzione con Siena Parcheggi, dove le mostre trovano espressione all'interno del parcheggio “Il Campo”, nella galleria che collega via Mattioli a via Sant'Agata, in uno spazio aperto al pubblico 24 h su 24 con libero accessoA seguito delle mostre già realizzate, segue nel cartellone l’esposizione dei lavori degli studenti del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”. La mostra durerà fino al 31 dicembre 2021. Tre le sezioni della mostra proposte dai giovani studenti del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna INCUBI E SOGNI dal 5/11 al 22/11/2021, SOGNI E…SOGNI dal 22/11 al 10/12/2021 e infine GLI OPPOSTI dal 10/12 al 31/12/2021.Questo progetto fa parte dei percorsi che il Comune di Siena e l’assessorato alle Politiche Giovanili ha avviato per sostenere e valorizzare la fantasia, l’estro, la genialità dei giovani garantendo loro visibilità ed al tempo stesso investendo sul miglioramento del decoro urbano di alcuni spazi cittadini funzionalmente ad un maggior prestigio della nostra città.