''Da dove nasce la musicalità dell’uomo'': al Franci arriva la masterclass del M° Adriano Scoccati

Appuntamento mercoledì 10 novembre e giovedì 11 novembre con un corso di alto perfezionamento

“Da dove nasce la musicalità dell’uomo”. È questo il titolo della nuova masterclass che l’Istituto Rinaldo Franci si prepara ad accogliere nelle proprie aule in un doppio appuntamento in programma domani, mercoledì 10 novembre e giovedì 11 novembre. Guidato dal Maestro Adriano Scoccati, il corso sarà dedicato all’approfondimento del rapporto tra uomo-cosmo e musica, in un percorso affascinante e misterioso alla ricerca dell’origine della musicalità umana. I due incontri, oltre a coinvolgere gli allievi dei corsi propedeutici e accademici di Primo e Secondo livello, saranno aperti anche ai docenti dell’Istituto Musicale.La masterclass. Seguendo la teoria della “Globalità dei linguaggi” ideata da Stefania Guerra Lisi, la masterclass condurrà i partecipanti in un percorso esemplificativo alla scoperta della capacità, insita in ogni essere umano, di essere affascinati e attratti dalla musica sin dalla nascita. Attraverso giochi ed ascolti musicali, il Maestro Scoccati condurrà in un viaggio nella memoria alla riscoperta di come, attraverso i suoni, il corpo cresce e si articola.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni sulla masterclass, è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.