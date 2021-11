Siena, ai Magazzini del Sale la mostra ''Arte-Misia''

Sabato alle 10:30 ai Magazzini del Sale del Palazzo Pubblico di Siena la vernice iniziale della mostra “Arte-Misia” che darà modo di vedere il diverso approccio alla pittura di trentadue artiste, tutte senesi, tutte iscritte all’Associazione Artisti Liberi Indipendenti (Ali). Saranno opere che spaziano nel figurativo, nel surrealismo, l’astratto, con tecniche dall’acquarello all’olio, dal materico alla pittura su seta.La mostra si ispira e rende omaggio ad Artemisia Gentileschi, pittrice caravaggesca e coraggiosa donna che lottò verso soprusi e violenze misogine. Un anno fa fu pluripremiata al Terra di Siena Film Festival l’omonima pellicola che ne ha descritto la vita.Luigino Ghezzi, curatore della mostra (coadiuvato dalla Scuola di pittura RenzoRegoliWord), così spiega l’evento: “L’Arte è anche terapia e aggregazione, per questo ARTE-MISIA sarà un evento da non perdere. Il comune denominatore delle nostre artiste, è la passione per l’arte; alcune insegnanti, o ex, nel campo artistico, altre operanti in settori diversi ma con l’arte nel loro DNA. Anche se qualcuna ha eseguito opere importanti, il loro intento principale è di fare arte per il proprio spirito, contro gli stress e le difficoltà che la vita ci presenta ogni giorno”.La mostra “Arte-Misia” è stata organizzata dall’Associazione Centro Storico Città di Siena che ha voluto offrire il proprio omaggio alle pittrici di Siena. “Un evento in cui crediamo particolarmente – afferma il Presidente dell’associazione CSCS David Luciano Chiti – che testimonia innanzitutto che a Siena la cultura non si è fermata al Rinascimento, ma continua a produrre nei secoli preziosi esempi di arte. Saremmo sempre pronti a impiegare le nostre risorse per iniziative attrattive del centro storico e che valorizzino la nostra arte e la nostra cultura”.