''La festa dei Cittini'' per i mercoledì di Asciano

Mercoledì 18 luglio in piazza Garibaldi l’evento con “Baby Dance” e negozi aperti organizzato dal Comune di Asciano in collaborazione con la Proloco, Radio Epicentro e CCN Asciano

Bambini scatenati in piazza sulle note delle canzoni per i più piccoli e delle hit estive con l’animazione dello staff di Radio Epicentro. Torna il 18 luglio “Mercoledì di Asciano – La festa dei Cittini”, evento organizzato dal Comune di Asciano in collaborazione con la Proloco di Asciano, Radio Epicentro e CCN Asciano.In piazza Garibaldi “Baby Dance” ad ingresso gratuito dalle ore 21,15 alle 22,30 sulle note delle sigle più famose dei cartoni animati, dello Zecchino d’Oro e delle hit estive i bambini (età consigliata fino a 12 anni) potranno “scatenarsi”, inventare nuovi passi e conoscere nuovi amici. E mentre i più piccoli ballano, i genitori potranno dedicarsi allo shopping nei negozi del centro storico che resteranno aperti fino a tardi.