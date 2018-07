Asciano, anziano si allontana dalla casa di riposo: rintracciato dai Carabinieri alla stazione di Buonconvento

Attorno alle 17 di ieri, venerdì 21 luglio, il personale della casa di riposo "Gesù Redentore" di Asciano, in frazione Chiusure, ha segnalato al 112 l’allontanamento di un anziano ospite della struttura.Informato e attivato il personale della Stazione Carabinieri di Asciano sono state diramate le ricerche ai servizi esterni, alla Polizia Municipale di Asciano e alla Questura di Siena.Alle 19 la persona segnalata è stata localizzata incolume dai militari della Stazione dei Carabinieri di Asciano e riaffidata al personale della casa di riposo. La ricerca era stata concentrata in particolare presso le più vicine stazioni ferroviarie in quanto l’anziano, a dire di chi lo conosce, ha una grandissima passione per i treni. I militari, prima di procedere alle ricerche, hanno raccolto rapidamente ogni informazione sulle possibili direzioni di fuga. La stazione ferroviaria più facilmente raggiungibile dal punto di partenza della fuga è quella di Buonconvento, dove l’anziano è stato rintracciato prima che potesse salire su un treno. L’uomo aveva percorso diversi chilometri a piedi per raggiungere una località che evidentemente conosceva bene.